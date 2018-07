So muss ein bullischer Kursverlauf aussehen. Gerade der Umstand, dass der DAX in der vorangegangenen Woche noch an der 200-Tage-Linie gescheitert war, macht den Anstieg des deutschen Leitindex über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt so bedeutsam. Hinzu kommt ein perfektes Vorspiel: Der Chart auf Tagesbasis zeigt, dass der Index nach dem ersten, abgewiesenen Anlauf an die 200-Tage-Linie gleich mehrfach von der anziehenden 20-Tage-Linie aufgefangen wurde, die ihn zum Wochenschluss letzten Endes über diesen Widerstand getragen hat.

