Bis zum Ende des dritten Quartals soll die Produktionsanlage für CIGS-Dünnschichtmodule mit einer Jahreskapazität von 306 Megawatt fertiggestellt sein. Die Produktion kann voraussichtlich Mitte 2019 anlaufen.Die Manz AG hat planmäßig zu Jahresbeginn den Spatenstich für seine CIGS-Turnkey-Anlage (CIGSfab) zur Serienproduktion Dünnschichtmodulen in China gesetzt. In Chongqing werde die 58.000 Quadratmeter große Produktionsstätte gebaut, die eine Jahreskapazität von 306 Megawatt haben solle, teilte der Reutlinger Anlagenbauer am Donnerstag mit. Nach Manz-Angaben handelt es sich um die bislang größte ...

