Rente ab 40: Finanzielle Unabhängigkeit? Alles eine Frage der richtigen Strategie. Wie ein Leben ohne Arbeit gelingt.

3 Vorwort6 Kompakt: Postbank | Deutsche Bank | Deutsche Börse | Freihandel | Iran | Steinhoff | Douglas | Pflegenotstand | Unternehmenssteuern | Grafik: E.On gegen Innogy12 Standpunkte: Conti-Chef Elmar Degenhart über die Digitalisierung | CDU-Politiker Henning Otte über Verteidigung | Steuerwettbewerb | Joe Kaesers Welt 16 Chefbüro: Andreas Mengele, Werbeagentur Heimat

Titel

18 Privatier: Mit der richtigen Strategie kann der Traum vom ewigen Urlaub Realität werden. Wie viel Sie sparen müssen, wie Sie das Geld anlegen sollten und wie Sie sich richtig versichern

Wirtschaft & Politik

28 Digitalisierung: Warum Deutschland seit vier Jahrzehnten am Ausbau eines schnellen Glasfasernetzes scheitert33 FDP: Marco Buschmann ist der wichtigste Liberale hinter Vormann Christian Lindner34 Regierung: Kommt die große Koalition? Und wie umgehen mit der Vertrauenskrise in der Politik? Fragen an den Historiker Paul Nolte

Unternehmen & Märkte

36 Coca-Cola: Der Markt für alkoholfreie Getränke wächst, doch der weltgrößte ...

