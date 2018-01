Commerzbank-Aktie: Da bahnt sich was an…

Mit einem satten Kursplus von mehr als 70 Prozent war es lediglich die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001), die 2017 im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) halbwegs mit der Performance der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) mithalten konnte. Für 2018 sehen die Aussichten für das einstige Krisen-Institut auch noch ganz so schlecht aus.

Hohe Kosten für einen Stellenabbau und weitere Sparmaßnahmen konnten bereits in 2017 verbucht werden. In den kommenden Jahren dürfte das Institut auf der Kostenseite von diesen Maßnahmen profitieren. Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass sich das Marktumfeld für die europäische Bankenbranche weiter aufhellt. Darüber hinaus bleibt die Commerzbank auch in 2018 auf Kundenfang, während die starke Wirtschaft Finanzinstituten ebenfalls zugute kommt.

