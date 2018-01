Christian Drastil: Very Lesenswertes aus AB-Daily, http://www.bernecker.info , Daniel Bernecker hat mir das Okay für das Weiterposten hier gegeben ... "Das Bundesamt für Finanzen rühmt sich mit MiFID II. In der Praxis sieht das dann so aus: Gestern wurde seitens Warburg Research das Coverage für FIRST SENSOR eingestellt. Wir vermuten, dass dies auch eine Folge von MiFID ist. Die Auflagen sind derart hoch, dass sich gutes Research zu Nebenwerten kaum mehr lohnt. Die Kunden hängen dann in der Luft, sind verunsichert und verkaufen solch einen Wert. Das kostete die Aktie gestern zwischenzeitlich bis zu 10 %. So sieht also Anlegerschutz aus. Gehen Sie davon aus, dass die Research-Tätigkeit bei deutschen Nebenwerten signifikant abnehmen wird. Wir...

