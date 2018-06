First Sensor AG: First Sensor demonstriert LIDAR-Kompetenz auf Sensor + Test DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges First Sensor AG: First Sensor demonstriert LIDAR-Kompetenz auf Sensor + Test 26.06.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Sensor demonstriert LIDAR-Kompetenz auf Sensor + Test Sensorik-Spezialist zeigt Systemeignung seiner APDs in Demonstrator von Infineon Auf der Messtechnik-Fachmesse Sensor + Test trifft sich ab heute die Sensorik-Branche und präsentiert ihre Lösungen für Megatrends wie vernetzte Systeme oder autonomes Fahren. In Nürnberg werden über 8.000 Besucherinnen und Besucher sowie 591 Aussteller aus aller Welt erwartet. Im Fokus steht u.a. die LIDAR-Technologie zur Umfeld-Überwachung autonomer Maschinen und Fahrzeuge. Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen, macht auf ihrem Messestand mit einem MEMS-Spiegelscanner-LIDAR-Demonstrator von Infineon die Systemfähigkeit ihrer Avalanche-Photodioden (APDs) erlebbar. "Hersteller testen aktuell verschiedene Sensortechnologien für LIDAR. Aus unserer Sicht werden sich Avalanche Photodioden durchsetzen. APDs verbinden u.a. eine hohe Empfindlichkeit mit Kostenvorteilen und sind daher nicht nur für Industrieanwendungen, sondern auch für den Automotive Markt hervorragend geeignet", sagt Dr. Dirk Rothweiler, CEO von First Sensor. Ausgestattet mit einem integrierten Verstärkungsmechanismus erkennen die optischen Sensoren unsichtbare Lichtsignale, mit deren Hilfe LIDAR-Scanner ihr Umfeld erfassen. Die LIDAR-Technologie soll im Zusammenspiel mit Radar und vernetzten Kamerasystemen künftig das autonome Fahren ermöglichen. First Sensor bemustert aktuell verschiedene Unternehmen mit einer neuen Generation von APDs für die Umsetzung der automobilen Zukunft und hat erst kürzlich die Serienproduktion der neuen Kameraserie "Blue Next" vermeldet. Selbstfahrende Autos sind zwar heute noch Pilotprojekte, doch Prognosen zufolge werden bis 2035 bereits 54 Millionen dieser Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. LIDAR-Systeme für Automotive-Anwendungen müssen nicht nur in der Lage sein, ihre Umgebung schnell, detailliert und verlässlich zu erkennen, sondern auch verschiedene Reichweiten abdecken. First Sensor stellt anlässlich der Sensor + Test in dem Whitepaper "Making Sense of Sensors - A LIDAR designer's guide to sensor technologies for automotive/mobility systems" ausgewählte Sensortechnologien für LIDAR gegenüber: Silizium PIN-Dioden, Silizium-Photomultiplier (SiPM) & Single-Photon Avalanche Photodioden (SPAD), Indiumgalliumarsenid Photodioden (InGaAs), APDs. Das Whitepaper erhalten Sie hier zum kostenlosen Download ( Link). Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. 