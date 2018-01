Nachdem wir in unserem kostenfreien Trading-Service Market Mover heute früh den Open End Turbo Bull CX9FM0 auf Continental mit einem Gewinn von 112% glattgestellt haben, bereiten wir sogleich den nächsten Long-Trade vor: Dabei haben wir uns einen Kandidaten aus dem TecDAX ausgesucht, der im November böse abgestraft wurde - nach der Ankündigung, die Investitionsquote zu Lasten der Margen 2018 und 2019 zu steigern, stürzte die Drägerwerk Vorzugsaktie um rund 12% in die Tiefe und markierte bei 69,11 Euro das 2017er-Tief. In einem mehrwöchigen Quergeschiebe pendelten die Papiere der Lübecker um die 70-Euro-Marke, an der sich so eine massive Haltezone ausbilden konnte. Und möglicherweise auch das Sprungbrett für die Rückkehr in den Aufwärtstrend:

