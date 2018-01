Für die Obstbauern an der Niederelbe läuft die aktuelle Vermarktungssaison recht erfreulich. Wie alle Obsterzeuger bundesweit haben sie nach Mitteilung des Landvolk Pressedienstes unter den schwierigen Witterungsbedingungen gelitten, allerdings traf es die Obsthöfe im Norden nicht so heftig wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen deutschen Obstanbauregionen. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...