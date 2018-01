"Die Installation ist ein wichtiger Meilenstein für die Einführung der HP Pagewide C500. Diese bahnbrechende Technologie erlaubt eine maximale Bandbreite an digitalen Postprint-Anwendungen beim Wellpappendruck, so auch im wachsenden Segment der Nahrungsmittelverpackungen", sagt Eric Wiesner, Leiter der HP Pagewide Industrial Division bei HP.

Wie auf der drupa 2016 angekündigt, sind weitere Installationen der ersten gewerblichen HP Pagewide C500 Druckmaschinen bei Kunden in Europa und den USA noch in diesem Jahr vorgesehen. Die HP Pagewide C500 bietet eine kosteneffektive digitale Alternative für Offset-Laminierung und Flexo-Druck. Das Gerät ermöglicht Direktdruck auf beschichteten und unbeschichteten Oberflächen in Offset-Qualität mit massenmarkttauglicher Produktivität. So entstehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...