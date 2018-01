Zimmermann startete 2012 bei Krauss Maffei seine Laufbahn als Area Sales Manager Asia, übernahm 2014 die Position als Product and Sales Manager für Faserverbundtechnologien in der Business Unit Composites/Surfaces und ab 2016 auch die Rolle des Stellvertreters des BU-Leiters. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen arbeitete der studierte Maschinenbauingenieur der Technischen Hochschule Ingolstadt als Qualitätsingenieur bei der P+Z Engineering. ...

