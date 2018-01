Wir hatten es vor einer Woche bereits an dieser Stelle geschrieben - aus saisonaler Sicht stehen die Trendampeln bei Nordex jetzt auf Dunkelgrün, und mit dem Ausbruch über die massive Eindämmungslinie an der 9-Euro-Marke wurde neues Aufwärtspotenzial freigesetzt, das die Kurse bis ans Oktober-Zwischenhoch bei 10,95 Euro tragen könnte. Und kurz davor (10,87 Euro) kam die Aktie des Windkraftanlagenbauers gestern zum Stehen, exakt an der 200-Tage-Linie (10,88 Euro) und nach einem Plus von 6,2% bzw. Platz 1 im TecDAX. Damit steigt nicht nur der Kurs, sondern auch die Aussicht auf weitere Gewinne:

