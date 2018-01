FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA auf 'Buy' mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der in der Entwicklung befindliche Wirkstoff TGF Beta Trap im Bereich Immun-Onkologie sei eines der verheißungsvollsten Medikamente im Pharmasektor, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bislang werde das Marktpotenzial des Mittels vom Analystenkonsens extrem unterschätzt./edh/la



Datum der Analyse: 11.01.2018