Das Internet der Dinge, bekannt auch unter der Abkürzung IoT für das englische Internet of Things, breitet sich immer weiter aus. Das hat Einfluss auf viele verschiedene Bereiche, darunter auch die Gebäudeautomation, die ja auch in Vor-Internet-Zeiten auf die (gewerkeübergreifende) Vernetzung unterschiedlicher Komponenten zu einem Gesamtsystem gesetzt hat.

»In die Gebäudeautomation hält das IoT massiv Einzug«, sagte Adalbert Neumann (Bild?1), Vorsitzender der ZVEI-Fachabteilung Haus- und Gebäudesystemtechnik, bei der Eröffnung des Kolloquiums. Vor allem werde das IoT die angestammten Geschäftsfelder und Wertschöpfungsketten beeinflussen; neue Spieler kämen auf den Markt, und bisher bewährte Ansätze funktionieren möglicherweise nicht mehr. Gleichzeitig ergeben sich für die E-Branche jedoch Chancen durch neue, serviceorientierte Geschäftsmodelle.

Funktionalität und Sicherheit

In seinem Einführungsvortrag vertiefte Prof. Dr. Michael Arndt (Bild?2) von der Technischen Hochschule Mittelhessen das Thema. Aus seiner Sicht führt das Internet der Dinge auch zu Änderungen im Bereich der Hardware: Die Produkte selbst können vergleichsweise »dumm« sein bzw. nur geringe Rechenkapazität aufweisen, während die »Intelligenz« in der Cloud liegt. So läuft z.?B. bei Systemen wie »Alexa« von Amazon die Spracherkennung nicht im Gerät, sondern auf externen Servern ab. Über die Cloud bzw. externe Server sei die Rechenleistung nahezu unbegrenzt.

Gleichzeitig wies Arndt auf den Sicherheitsaspekt hin, der nicht vernachlässigt werden dürfe. Denn jedes mit dem Internet verbundene Gerät stelle einen potenziellen Angriffspunkt dar, und je mehr Geräte eine IP-Anbindung haben, desto größer sei die Gefahr. Daher seine Forderung: »Jedes Gerät mit IP-Anbindung soll updatefähig sein.« Und die Hersteller müssen dieser Verantwortung auch gerecht werden und über einen ausreichend langen Zeitraum Sicherheitsupdates bereitstellen.

Wunsch und Wirklichkeit

Dass vermeintlich einfache Fragestellungen in der Gebäudeautomation häufig unerwartet komplexe Lösungen erfordern, erläuterte Mathias Runge (Bild?3) von IoT Connctd, einem Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von IoT-Lösungen ...

