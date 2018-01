Das Münchner Photovoltaik-Unternehmen will bis zum Monatsende einen Stromabnahmevertrag mit bis zu 20 Jahre Laufzeit für das Photovoltaik-Projekt abschließen. Der Solarpark entstand auf der Fläche eines Industriewalds, der vor einigen Jahren allerdings abgeholzt wurde.Baywa re hat in Frankreich ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 41 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Der erzeugte Solarstrom werde für die Versorgung von rund 20.000 Haushalten ausreichen, teilte das Münchner Photovoltaik-Unternehmen am Donnerstag mit. Für das Projekt wolle Baywa einen Stromabnahmevertrag (PPA) mit einer Laufzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...