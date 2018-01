Das Speicherkraftwerk mit 2,5 Megawatt soll zur Netzregulierung, für die Erbringung von Primärregelenergie und die Erforschung von Smart Grids eingesetzt werden. Es ist Teil des Forschungsprojektes "Norddeutsche Energiewende 4.0".Ads-Tec hat in Brunsbüttel eine Hochleistungsbatterie mit 2,5 Megawatt ans Netz gebracht. Der Großspeicher solle künftig zur Netzregulierung, für Primärregelenergie und zur Erforschung des Smart Grids eingesetzt werden, teilte der Speicheranbieter am Donnerstag mit. Betreiber sei das Energie-Start-up Wind to Gas Energy GmbH & Co. KG, das eine Windpark mit 15 Megawatt ...

