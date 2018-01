Der multifunktionale Hordentrockner eignet sich insbesondere für kleinere Mengen an hochwertigen Lebensmitteln. Er verfügt über einen Hordenwagen, der mit Blechen und Hordenwannen in verschiedenen Größen und Ausführungen bestückt werden kann. So können Produkte einlagig oder in Schütthöhen bis 100 mm getrocknet werden. Der Hordenwagen kann mit geringem Aufwand für verschiedene Einsatzzwecke umgebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...