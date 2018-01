Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann (CDU), hat von der SPD nach dem Durchbruch bei den GroKo-Sondierungen grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gefordert. "Ich hoffe, dass die SPD bei ihrem Parteitag Verantwortung zeigt", sagte Laumann am Freitag dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND).

"Dieses Sondierungspapier ist gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland." Der SPD-Bundesparteitag soll am Sonntag in einer Woche über formelle Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU entscheiden.