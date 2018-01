Facebook hat seinen Algorithmus überarbeitet. Künftig landen im Newsfeed mehr Beiträge von Freunden - und weniger Nachrichten. Welche Konsequenzen das für die Gesellschaft hat.

Herr Meier, Facebook-Nutzer sollen künftig mehr Beiträge von Freunden und Familie sehen statt von Unternehmen und Medien. Eine Überarbeitung des Algorithmus verändert, was zwei Milliarden Nutzer weltweit sehen. Was sagt das aus über den Einfluss, den Facebook über den öffentlichen Diskurs in aller Welt hat?Klaus Meier: Die Entscheidung von Facebook zeigt einmal mehr, wie abhängig wir alle von den US-amerikanischen Social-Media-Plattformen geworden sind. Facebook kann nach eigenem Gusto entscheiden, was wir in unseren Timelines sehen und was nicht - der Einfluss ist riesig und unkontrollierbar. Ein Alptraum für Medienregulierer. Und nicht immer ein Segen für die offene Gesellschaft.

In seinem Statement schreibt Mark Zuckerberg, er wolle das Netzwerk wieder stärker auf das ursprüngliche Ziel ausrichten: persönliche Verbindungen zu ermöglichen.Die Argumentation ist erst einmal nachvollziehbar, schließlich ging es aus Nutzersicht in der Tat zuerst darum, sich mit Menschen zu verbinden und nicht darum, sich zu informieren. Was ich sehr interessant finde: Zuckerberg verweist mehrfach auf Studien und darauf, dass Facebook mit Wissenschaftlern kooperiere. Aber er erklärt nicht, auf welche Studien und Forscher er sich bezieht.

Dass man sich besser fühlt, wenn man ein gutes Verhältnis zu Freunden und Verwandten hat, ist doch eine Alltagsweisheit. Psychologische Forschung geht weit darüber hinaus und differenziert deutlicher. Zudem macht Wissenschaft immer wieder deutlich, wie zentral sinnstiftende und vertrauenswürdige Information für Mensch und Gesellschaft ...

