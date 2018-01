Frankfurt am Main - Die Einigung in der Sondierung für eine grosse Regierungskoalition in Deutschland hat den Eurokurs am Freitag weiter steigen lassen. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,2149 USD. Das war der höchste Stand seit Ende 2014, also seit rund drei Jahren.

Auch gegenüber dem Franken legte der Euro am Freitag kräftig zu und erreichte mit zwischenzeitlich 1,1804 CHF den höchsten Stand seit Januar 2015, als die SNB das Kursregime gegenüber dem Euro aufgab. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1795 CHF. Der US-Dollar verlor zum Franken im Tagesverlauf rund einen halben Rappen. Er ging zuletzt zu 0,9716 CHF um.

Erleichterung an den Finanzmärkten - trotz vieler Fragezeichen

Auslöser der Euro-Gewinne von etwa einem Cent war die Einigung von Union und SPD in der Sondierung ...

