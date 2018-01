Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel vom Freitag dank einem Schlussspurt mit klar höheren Kursen beendet. Nach einem freundlichen Start und einer weitgehend ereignislosen Sitzung zog der SMI nach einer kleinen Delle am späteren Nachmittag mehr und mehr an, für ein Plus auf die gesamte erste Woche gesehen reichte es allerdings nicht mehr. Der späte Kursanstieg erfolgte in Einklang mit den stark eröffnenden US-Börsen und erhielt Unterstützung von einem gegenüber dem Schweizer Franken anziehenden Euro. Dieser überschritt vorübergehend wieder die Marke von 1,18 CHF. Insgesamt sei die Stimmung auch zum Wochenausklang weiterhin positiv gewesen, hiess es in Marktkreisen.

In den USA wurden am Nachmittag verschiedene Konjunkturdaten vorgelegt. So legten etwa die Einzelhandelsumsätze nicht ganz so stark zu wie erhofft. Die Inflation, auf welche sich die US-Notenbank unter anderem bei ihren Zinsentscheiden stützt, hat sich im Dezember gegenüber dem Vormonat etwas abgeschwächt, liegt aber noch immer über 2%. Insgesamt hatten diese Zahlen aber keinen grossen Einfluss auf die hiesigen Aktienkurse, ebenso wenig der erste Durchbruch in Deutschland bei den Verhandlungen zu einer grossen Koalition.

Der Swiss Market Index (SMI) legte 0,45% auf 9'546,61 Punkte zu. Im Wochenvergleich ergab sich ein bescheidenes Minus von 0,1%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,44% auf 1'558,36 Punkte ...

