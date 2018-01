Liebe Leser,

Puma fällt und das freut potentielle Anleger, die auf günstige Einstiegspreise hoffen. Was hat den Kurssturz verursacht? Kering hat endgültig beschlossen, sich von einem großen Teil seiner Anteile zu trennen. Bisher waren die Anleger davon ausgegangen, dass Kering das ganze Paket an einen einzigen Investor weiterreicht und dieser dann die Rolle von Kering bei Puma weiter führt. Pustekuchen. Die Anteile gehen als Sachdividende an die Kering-Aktionäre und somit in privaten Streubesitz, ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...