DGAP-Media / 2018-07-05 / 08:30 *Schlösser und Burgen im bundesweiten Preisvergleich: Hier ist der Eintritt am günstigsten* · *Der Reiseshoppingsender sonnenklar.TV vergleicht die Eintrittspreise der beliebtesten Burgen und Schlösser Deutschlands* · *In Dortmund, Frankfurt und Münster ist der Einlass in allen Schlössern gratis* · *München mit den höchsten Kosten für Besucher* Deutschland gilt als Land der Burgen und Schlösser - dementsprechend beliebt sind sie auch bei Touristen. Doch wo müssen diese für einen Besuch der historischen Anlagen eigentlich am tiefsten in die Tasche greifen? Das hat nun der Reiseshoppingsender sonnenklar.TV (www.sonnenklar.tv [1]) analysiert und die Eintrittspreise der beliebtesten Schlösser und Burgen der 20 größten Städte Deutschlands ermittelt. Demzufolge müssen Besucher in München mit den höchsten Eintrittspreisen rechnen. 8,17 Euro werden hier im Durchschnitt fällig. Besonders teuer ist der Einlass für Schloss Nymphenburg mit 11,50 Euro - Höchstwert der Untersuchung. Die Gebühren für den Besuch der Schlösser in Duisburg, Hannover und Essen mit jeweils acht Euro sind am zweithöchsten. Auch für die Besichtigung der Berliner Herrschaftsgebäude müssen Urlauber viel ausgeben: 7,72 Euro werden im Durchschnitt an der Kasse für den Besuch fällig. Einige Schlösser, wie zum Beispiel der Amtssitz des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, können allerdings auch gratis besichtigt werden. *Kostenloser Einlass in Frankfurt, Münster und Dortmund* Frankfurt (drei Schlösser und Burgen), Dortmund (zwei Schlösser) und Münster (ein Schloss) bieten hingegen die Besichtigung ihrer Schlösser kostenlos an. Mit nur einem Euro im Durchschnitt sind die mittelalterlichen Residenzen in Bremen lohnenswert für Urlauber mit kleinem Reisebudget: Für die Besichtigung von Schloss Schönebeck müssen Besucher ab 18 Jahren drei Euro bezahlen. Burg Blomendal und Wätjens Schloss können hingegen kostenfrei besichtigt werden, da die Räumlichkeiten für Konzerte, Bühnenstücke, Vorträge, private Festlichkeiten, Tagungen und Ausstellungen genutzt werden. Etwas teurer, aber immer noch günstiger als der bundesweite Durchschnitt von 4,35 Euro, sind die Schlösser und Burgen in Bonn (2,50 Euro), Leipzig (2,50 Euro), Hannover (3 Euro), Wuppertal (3,75 Euro) und Bielefeld (4,17 Euro). *Schloss Neuschwanstein: Beliebt und teuer* Wer an deutsche Schlösser denkt, dem kommt sofort das im Allgäu gelegene Schloss Neuschwanstein in den Sinn. Der hohe Bekanntheitsgrad schlägt sich auch im Eintrittspreis nieder: 13 Euro werden für eines der meistbesuchten Schlösser Europas fällig. Besucher unter 18 Jahren können die Märchenwelt kostenlos besuchen. Damit hat die angebliche Vorlage für das weltbekannte Firmenlogo von Disney die höchste Einlassgebühr aller Schlösser außerhalb deutscher Großstädte. Nach Schloss Nymphenburg, welches nicht nur das teuerste Münchens, sondern auch das zweitteuerste der gesamten Bundesrepublik ist, folgt auf Platz drei der teuersten Märchenprinz-Residenzen das Schloss Herrenchiemsee mit einem Eintrittspreis von 11 Euro. Die gesamten Ergebnisse mit detaillierten Preisangaben finden Sie unter: http://blog.sonnenklar.tv/eintrittspreise-schloesser-burgen-deutschland-inde x/ [2] *Über *sonnenklar.tv [3] sonnenklar.TV ist mit einem Umsatz von 232 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16 der Marktführer unter den deutschen Reiseshoppingsendern. Der TV-Kanal ist täglich 24 Stunden über Kabel und Satellit zu empfangen. Im Internet ist das Programm unter www.sonnenklar.tv [1] als Livestream abrufbar. Zudem gibt es Sendefenster auf TV Berlin (Samstag und Sonntag von 9.00 bis 10.00 und 19.00 bis 20.00 Uhr), Donau TV (Montag bis Freitag von 12.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 16.00 Uhr), Family TV (Montag bis Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr und 19.15 bis 20.15 Uhr sowie Sonntag von 19.15 bis 20.15 Uhr), Isar TV (Montag bis Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr), Rhein-Main TV (Samstag und Sonntag von 21.00 bis 22.00 Uhr) sowie Potsdam TV (Samstag und Sonntag von 12.00 bis 14.00 Uhr). Der Sender ist auch über T-Home Entertainment, auf Amazon Fire TV und Apple TV empfangbar. sonnenklar.TV wurde im Januar 2011 von Focus Money als Testsieger unter den Reiseanbietern mit Best-Price-Garantie und dem Gütesiegel "Garantiert Bester Preis" ausgezeichnet. Der TÜV Saarland hat im Juni 2015 sonnenklar.TV die Gütesiegel "Service tested" sowie "Preis /Leistung" verliehen. 