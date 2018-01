Polen möchte Deutschland auf Reparation wegen Schäden aus dem zweiten Weltkrieg verklagen. Auch spreche man mit anderen Ländern mit ähnlichen Ansprüchen, so Botschafter Andrzej Przylebski.

Polen erwägt nach Angaben seines Botschafters in Berlin den Gang vor US-Gerichte, um von Deutschland Reparationszahlungen wegen Schäden im Zweiten Weltkrieg zu erzwingen. Aus Archiven werde gegenwärtig Material zusammengetragen, das das Ausmaß der damaligen Verwüstungen belege, sagte Botschafter Andrzej Przylebski in einem am Freitag vorab veröffentlichten Interview des Deutschlandfunks. Außerdem konsultiere man Länder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...