Bei der Präsidentschaftswahl in Tschechien geht es für Zeman um die Wiederwahl. Als einer der großen Herausforderer gilt der frühere Präsident der Akademie der Wissenschaften. Für Samstag werden die Ergebnisse erwartet.

Am (heutigen) Samstag werden Ergebnisse der Präsidentschaftswahl in Tschechien erwartet. Die zweitägige Stimmabgabe in der ersten Wahlrunde hatte am Freitag begonnen. ...

