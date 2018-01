Tausende bei Demonstration gegen Regierung in WienWien - Tausende Menschen haben am Samstag in Wien an einer Großdemonstration gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung teilgenommen. Die Polizei schätzte die Teilnehmer auf rund 20.000, die Veranstalter sprachen von 70.000 Menschen. Der Demonstrationszug reichte über die gesamte Innere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...