Auf Tagesbasis ist der saubere Aufwärtstrend in der PAO Gazprom Aktie deutlich zu erkennen. Dieser Trend hat seit etwa August letzten Jahres bestand. Zuletzt in der vergangenen Handelswoche, konnte ein weiteres Hoch bei ca. 4.24 Euro erzielt werden, nachdem der Kurs stark gestiegen ist. Erst am vergangenen Freitag zeichnete sich eine potenzielle Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...