Mehr als 24 Stunden lang haben Union und SPD in der Schlussrunde gerungen. Dann stand die Sondierungsvereinbarung. Doch in der SPD wird der Ruf nach Nachbesserungen laut - was bei der Union auf Unverständnis stößt.

Der SPD-Bundesvize Ralf Stegner sieht noch erheblichen Bedarf an Nachbesserungen für mögliche Verhandlungen mit der Union über eine Große Koalition. "Schmerzlich fehlt die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und auch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes - ich sehe das als Ansporn, in konkreten Verhandlungen noch mehr rauszuholen", sagte Stegner dem Handelsblatt.

Für die SPD reklamierte Stegner "eine große Offensive" bei Bildung und Pflege sowie eine bessere Unterstützung von Familien erreicht zu haben. "Vor allem schaffen wir eine echte Politikwende in der Europapolitik - weg von Austerität, hin zu sinnvollen Investitionen und europäischen Mindestlöhnen", betonte er. "Ich finde, wir haben ein gutes Verhandlungsergebnis erreicht. Auf dieser Basis kann man dem Parteitag gut empfehlen, konkrete Verhandlungen aufzunehmen", sagte Stegner.

Auch Berlins Bürgermeister Michael Müller positionierte sich zu einer Neuauflage von Schwarz-Rot "sehr kritisch", wie er im "Tagesspiegel am Sonntag" sagte. Er finde im Papier von Union und SPD zwar "gute Ansätze" in der Bildungspolitik und für bessere Arbeit und Ausbildung, erklärte das SPD-Präsidiumsmitglied. Aber: "Bei Wohnen, Zuwanderung und Integration geht es so nicht." Müller fügte hinzu: "Die Bürgerversicherung fehlt ganz. Viel zu tun also." Eine Fortsetzung der bisherigen Koalition ohne entscheidende Veränderungen überzeuge ihn nicht.

