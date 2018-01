Ökonomen trauen Frankreich in den kommenden Jahren ein schnelles Wachstum zu und sprechen von einem "goldenen Jahrzehnt".

Frankreich wird Ökonomen zufolge in den kommenden Jahren schneller wachsen als Deutschland. "Frankreich hat ein goldenes Jahrzehnt vor sich und wird Deutschland schon bald als Wachstumslokomotive an der Spitze der Währungsunion ablösen", sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, der "Welt am Sonntag". Das schreibt der Ökonom auch dem Umstand zu, dass es hierzulande an Reformen fehle: "Dem Land geht es so gut, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...