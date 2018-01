Was den Gentleman vom Blender unterscheidet? Die Hingabe, die er seinen Schuhen widmet.

Zu Schuhen haben die meisten Männer, anders als die meisten Frauen, eine recht leidenschaftslose Beziehung. Es sind in ihren Augen eben die Dinger, in denen sie gehen und stehen, mehr nicht. Schuhe sollten am besten lange halten und günstig sein, nicht zu auffällig, praktisch, bequem. Entsprechend durchschnittlich sehen die Treter an Männerfüßen dann oft aus: nach nichts, an das man sich erinnern möchte. Dazu sind sie oft in bedauernswertem Zustand. Abgelatscht, stumpf, schmutzig und geschunden.

Wenn diese Herren nur wüssten!

Denn der Zustand ihrer Schuhe erlaubt Kennern zuverlässigere Rückschlüsse über ihr Wesen oder ihren beruflichen und gesellschaftlichen Status als ein gepflegter Mittelklassewagen, ein ordentlicher Schreibtisch oder ein kryptischer Titel auf der Visitenkarte. Deshalb gehört es zu den regelmäßigen Pflichten eines wahren Gentlemans, regelmäßig die Schuhe zu putzen. Sicher, man kann es wie vieles im Leben, delegieren - oder man ...

