Ziel der Gründung ist es, weltweit in Unternehmen zu investieren, die in der Frühphase der Entwicklung von Spitzentechnologie für Logistik- und Lieferketten tätig sind, teilt Kühne+Nagel am Montag mit. Das Joint Venture ziele somit auf Investitionen in Start-ups, die Technologien und Dienstleistungen entwickeln, die das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...