An der Machbarkeitsstudie für das geplante Werk mit 1,7 Gigawatt Jahreskapazität haben seit 2015 das Fraunhofer IPA, das Fraunhofer ISE, Viridis-Iq und das ZSW gearbeitet. Das Projekt wird vom lokalen Wasserkraftproduzenten ITAIPU in Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Industrieverband von Parana sowie Unterstützung der deutschen Vereinigung Solar Cluster Baden-Württemberg vorangetrieben.Der brasilianische Energieminister, Fernando Cielho Filho, will sich am Dienstag mit Vertretern des Konsortiums treffen, die den Bau der ersten vertikal integrierten Photovoltaik-Modulfabrik in Lateinamerika ...

