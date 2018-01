Das deutsche Photovoltaik-Unternehmen will für einen der größten Agrarkonzerne in der Türkei Dach- und Freiflächenanlagen mit insgesamt 15,6 Megawatt Gesamtleistung installieren. Nach Einschätzung von IBC Solar gewinnt der Eigenverbrauch von Solarstrom in dem Land immer mehr an Bedeutung.IBC Solar hat eine der größten gewerblichen Photovoltaik-Dachanlagen in der Türkei installiert. Die Anlage mit 4,24 Megawatt Leistung in Mersin sei nun an den Agrarkonzern Tiryaki Agro Company übergeben worden, teilte das Photovoltaik-Unternehmen aus Bad Staffelstein am Montag mit. Zuvor habe IBC Solar einen Zuschlag ...

