Mit einem kraftvollen Start in die neue Woche überzeugt aktuell die Aktie von ProSiebenSat. 1 - ein Plus von 2,7% hievt die Papiere auf den Spitzenplatz unter den DAX-Werten. Damit baut ProSiebenSat.1 Media die bisherige 2018er-Bilanz nicht nur auf stolze 5,4% aus, sondern klettert auch auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Und arbeitet sich darüber hinaus an eine immens wichtige Chartmarke heran:

