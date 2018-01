Im ersten Halbjahr ist die Lieferung von Solarmodulen mit insgesamt mehr als 60 Megawatt Gesamtleistung vorgesehen. Die Partnerschaft zwischen Solarworld und Inosolar soll in den kommenden Jahren noch ausgebaut werden.Die Solarworld Industries GmbH hat mit Inosolar aus der Türkei eine exklusive Vertriebspartnerschaft geschlossen. Im ersten Halbjahr sei die Lieferung von Solarmodulen mit einer Leistung von insgesamt mehr als 60 Megawatt vereinbart worden, hieß es am Montag. Die Verträge seien anlässlich eines Besuchs des Inosolar-Managements in der Freiberger Modulfertigung von Solarworld unterzeichnet ...

