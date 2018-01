Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht zum Wochenbeginn ganz im Bann seiner beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Ohne die Kursverluste bei den beiden Titeln würde der Leitindex SMI Kursgewinne verzeichnen und damit den freundlichen Vorgaben aus Übersee folgen. Insgesamt verläuft der Handel eher unauffällig. In den USA bleiben die Märkte wegen des "Martin Luther King Day" an diesem Montag geschlossen.

Durch den Feiertag in den USA fehle es dem Markt an Impulsen. Daher stünden viele Investoren zunächst an der Seitenlinie, kommentiert ein Händler. Passend dazu ist der Kalender auch hierzulande nur spärlich bestückt. Erst ab der kommenden Woche nimmt hier dann die Berichtssaison deutlich an Fahrt auf. Tendenzielle Unterstützung bekommt der Schweizer Markt noch vom Devisenhandel. Dort setzt der Euro seine jüngste Aufwärtstour weiter fort, was gerade den hiesigen exportlastigen Unternehmen zugutekommt. Darüber hinaus machen im breiten Markt Bell und Hügli mit Übernahmeplänen von sich reden.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.10 Uhr mit -0,12% leicht tiefer bei 9'534,86 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht bei 1'559,43 Zählern nahezu unverändert (+0,04%), ebenso wie der breite Swiss Performance Index (SPI), der bei einem Stand von 10'950,22 Punkten ebenfalls kaum bewegt (-0,01%) ist. Von den ...

