Zofingen (ots) - Seit dem Jahr 2000 ist Zofingen Schauplatz der

grössten Schweizer Bio-Plattform und damit Schweizer

"Bio-Hauptstadt". Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten verfolgen die

Initianten des Bio Marché ein einziges Ziel: die Förderung des

biologischen Landbaus und dessen Erzeugnisse. Dass aus dem Ziel eine

Erfolgsgeschichte wurde, ist dem einzigartigen Messekonzept zu

verdanken. Der Bio Marché findet in der historischen Altstadt von

Zofingen statt, die Produkte werden an traditionellen Marktständen

präsentiert. Die Aufmerksamkeit der rund 40'000 erwarteten Besucher

gehört somit ganz den Bio-Produkten und den Menschen, die

dahinterstehen. Nicht zuletzt auch durch ein attraktives

festivalähnliches Rahmenprogramm und den freien Eintritt gelingt es

immer wieder, auch Nicht-Bio-Konsumenten an Bio-Produkte

heranzuführen und für Nachhaltigkeit zu begeistern.



Kontrollen durch unabhängige Fachstellen garantieren, dass die

rund 200 Aussteller - unter Ihnen auch die Dachorganisationen Bio

Suisse und Demeter Schweiz und deren Lizenznehmer - die strengen

Zulassungsbedingungen auch wirklich einhalten. Doch die Organisatoren

der grössten Schweizer Bio-Messe stellen auch an sich selbst höchste

Ansprüche in Sachen Nachhaltigkeit und stellen dieses Engagement mit

umsichtiger Wahl von Lieferanten und Infrastruktur unter Beweis.



Gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit



Diese Ziele hat sich auch Lidl Schweiz auf die Fahne geschrieben -

die stetige Vergrösserung des Bio-Sortiments unter der Eigenmarke

"Bio Organic" ist dabei nur eines der Puzzleteile in der

Nachhaltigkeitsstrategie des Smart-Discounters. Dazu Reto Ruch, Chief

Commercial und Marketing Officer, Lidl Schweiz: "Nachhaltigkeit ist

für uns mehr als eine Grundhaltung. Die Verantwortung gegenüber

Umwelt und Gesellschaft ist fest in unserer Unternehmenskultur

verankert. Bio-Produkte und nachhaltige Erzeugnisse haben bei uns den

Vorzug." Dass es Lidl Schweiz mit seinem Ziel, der nachhaltigste

Discounter der Schweiz zu werden, ernst ist, zeigt unter anderem die

Anfang 2017 mit dem WWF Schweiz eingegangene Partnerschaft. Als neuer

Hauptsponsor der führenden Schweizer Bio-Messe "Bio Marché"

unterstreicht das Unternehmen nun erneut sein Engagement für

Nachhaltigkeit.



Aussteller können sich noch bis 31. März 2018 zur Teilnahme am Bio

Marché anmelden. Weitere Informationen/Anmeldeunterlagen:

biomarche.ch.



Originaltext: Bio Marché AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010359

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100010359.rss2



Kontakt:

Bio Marché AG

Tel. +41/62/745'00'03

info@biomarche.ch

www.biomarche.ch

www.biomarche.ch/medien (mit Bilderdownload)

www.facebook.com/biomarche.ch



Lidl Schweiz

Tel. +41/71/627'82'00

media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.lidl.ch/darum

www.facebook.com/lidlch