Zwischen 2010 und 2017 sind die Kosten für neue Photovoltaik-Anlagen bereits um 73 Prozent gesunken. Nach dem IRENA-Bericht sind alle auf dem Markt befindlichen Erneuerbaren-Technologien bis 2020 mit fossilen Kraftwerken konkurrenzfähig.Weltweit sinken die Kosten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien - vor allem bei der Photovoltaik und Windkraft. Die Internationale Erneuerbaren-Organisation IRENA hat auf ihrer Vollversammlung am Wochenende in Abu Dhabi einen neuen Bericht zu den jüngsten Kostenentwicklungen "Renewable Power Generation Costs in 2017" veröffentlicht. Demnach sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...