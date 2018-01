London - Die anhaltende Eurostärke hat Europas wichtigste Aktienmärkte zum Wochenauftakt erneut ausgebremst. Der EuroStoxx 50 drehte nach einem schwachen Vormittagshandel zwischenzeitlich dennoch in die Gewinnzone, trat aber letztlich auf der Stelle: Zum Börsenschluss notierte der Leitindex der Eurozone am Montag 0,02 Prozent im Minus bei 3611,81 Punkten. In Paris verabschiedete sich der CAC 40 0,13 Prozent schwächer bei 5509,69 Zählern. Der britische FTSE 100 verlor 0,12 Prozent auf 7769,14 Punkte.

Der Eurokurs kratzte im Tagesverlauf ...

