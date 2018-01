In vielen verschiedenen und spezifischen Kälteanwendungen kommen hochentwickelte Produkte wie Magnetventile und -spulen zum Einsatz. Magnetventile dienen der Steuerung des Kältemittelstroms und öffnen sowie schließen durch Magnetkraft. Diese wird durch eine elektrische Spule am Ankerrohr erzeugt. Für einen einwandfreien Zufluss in der Kältemaschine ist der fehlerfreie Einbau der Spule erforderlich. Ebenjene Anwendungen in der Kältetechnik und die steigende Nachfrage nach Energieeffizienz zu einem wettbewerbsfähigen Preis sind Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes von Magnetventilen und -spulen stark antreiben. Die neue MDF-Magnetspule wartet mit einem attraktiven Preis und einem niedrigeren Stromverbrauch auf. Damit eignet sich die Spule ideal für Kälte- und Gefriersysteme sowie Klimaanlagen ...

