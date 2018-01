Nicht nur in Teilen der SPD gebe es Interesse am Scheitern einer neuen Auflage der Großen Koalition, meint Umweltministerin Barbara Hendricks. Auch in der Union gebe es diese - aus Zweifel an Kanzlerin und CSU-Chef.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat Teilen von CDU und CSU vorgeworfen, durch Störmanöver die Bildung einer Regierung von Union und SPD zu hintertreiben. "Da sind Frondeure am Werk, die eine versteckte Agenda verfolgen", sagte Hendricks der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Vor allem die Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt legten die Vermutung nahe, ihm gehe es darum, die "Alten loszuwerden" und durch Scheitern von Koalitionsverhandlungen die Parteichefs Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) zu Fall zu bringen.

"Da drohen echte Gefahren für das Gelingen von Koalitionsverhandlungen", so Hendricks. Schon in den Sondierungsgesprächen seien Auftritte von Teilen der CSU "alles andere als konstruktiv" gewesen.

Hendricks gab sich optimistisch, dass die SPD auf ihrem Sonderparteitag am Sonntag ...

