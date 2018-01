Unsere Trading-Idee aus dem Express-Service vom 07.01. war gestartet und bekam dann einen kleinen Dämpfer. Der Kurs verabschiedete sich von 4,13 Euro am 10.01. nach unten und schlug am 12.01. bei 3,97 Euro auf. Damit hatte die charttechnische Unterstützung bei 3,88 Euro wieder einmal gehalten. Die kleine Gegenwehr am 15.01. macht Hoffnung auf einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...