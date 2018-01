16.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: voestalpine (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die steirischen Produktionsgesellschaften der High Performance Metals Division des voestalpine -Konzerns - bisher Böhler Edelstahl GmbH & Co KG, BÖHLER Schmiedetechnik GmbH & Co KG (beide Kapfenberg) und Böhler Bleche GmbH & Co KG (Mürzzuschlag) - führen ab sofort den Zusatz voestalpine im Firmennamen. Auch das optische Erscheinungsbild wird in den kommenden Monaten an den Markenauftritt des Mutterkonzerns angepasst. Damit tragen die Gesellschaften ihrer...

Den vollständigen Artikel lesen ...