VANCOUVER, BC - Goldex Resources Corporation (TSX VENTURE: GDX; Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) (Goldex oder das Unternehmen) freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Greg Hawkins, M.Sc., P. Geo. wurde speziell für das Korokoro-Projekt des Unternehmens in Mali in den Beirat des Unternehmens berufen. Herr Hawkins hat einen BSc in Geologie von der University of Alberta und einen MSc in Mineral Economics von der McGill University. Er ist seit 1969 in die Bergbau-Explorations- und Investitionsindustrie involviert und lebte von 1993-2007 in Ghana, während er seine Karriere verfolgte. Er war verantwortlich für die Identifizierung und / oder Abgrenzung von 10 Mineralvorkommen in Kanada, den USA, Chile, Ghana, Mali und Zaire (DRC).

Herr Hawkins war der Gründerprojektberater und / oder Gründungsdirektor von sieben öffentlichen und privaten Explorations- / Entwicklungsunternehmen (Brohm Mining, Dayton Mining, Nevsun Resources, Banro Resource Corp., Tagish Lake Gold Corp., African Gold Group, Yellowhead Mining Inc.) und war in jedem Fall an der Definition von mindestens einer Ressource / Reserve beteiligt bzw. dafür verantwortlich, wobei in sechs dieser Fälle in den USA, Chile, Ghana, Mali und der DR Kongo produziert wurden. Diese Unternehmen haben zusammen eine Marktkapitalisierung von über 2,1 Mrd. USD bei den jeweiligen Spitzenwerten der Unternehmen erzielt.

1990 gründete er CME Consulting Ltd., eine internationale Full-Service-Beratungs- und Vertragsfirma, die über 100 Kunden in 25 Ländern betreut und über 3000 Mitarbeiter beschäftigt hat. Seit 1979 ist er Autor und Redakteur in den Bereichen Exploration, Explorationsphilosophie und Mineralökonomie. Im Jahr 2004 wurde er von der British Columbia und der Yukon Chamber of Mines mit dem Frank Woodside Past Presidents Award für seinen herausragenden Beitrag zur Bergbauindustrie ausgezeichnet.

Die Hinzufügung von Mr. Hawkins zum Beratungsteam des Unternehmens erweitert das Know-how in Westafrika.

