Martin Schulz' ist auf Werbetour: Heute will er in Düsseldorf die rheinischen Genossen von der GroKo überzeugen. Die Zustimmung zur eigenen Partei bröckelt nicht nur intern - auch in der jüngsten Umfrage sackt die SPD ab.

Der SPD-Spitze bläst bei ihrem Werben für die Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen mit der Union weiter kräftiger Gegenwind ins Gesicht. Mit den Berliner Sozialdemokraten hat sich nach Sachsen-Anhalt der zweite Landesverband gegen die Bildung einer Großen Koalition im Bund ausgesprochen. Heute will Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles bei den rheinischen Genossen in Düsseldorf für das Sondierungsergebnis werben.

Mit welchem Erfolg wird die SPD-Spitze jedoch erst bei der Abstimmung der Delegierten am kommenden Sonntag erfahren. Die NRW-SPD wird im Unterschied zu anderen Landesverbänden der Partei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...