Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat einen ruhigen Jahresauftakt hinter sich. In der ersten ganzen Handelswoche des Jahres 2018 lag das Gesamtvolumen bei CHF 1.05 Mio und die Anzahl der Abschlüsse bei 98. Der ZKB KMU Index schloss die Berichtswoche um 0.6% höher auf 1'360.8 Zählern.

Dominiert wurde das Handelsgeschehen von den Reishauer Inhaberwerten. Sie generierten in vier Transaktionen einen Umsatz von 397'500 CHF. Auch NZZ wurden rege gehandelt. In ihnen setzte die ZKB in sieben Trades CHF 205'815 um. Dahinter erzielten WZZ CHF 193'700 (sieben Abschlüsse), Cendres+Métaux CHF 113'500 (drei Abschlüsse) und Repower CHF 102'332 (acht Abschlüsse).

Bei der Gewinner/Verlierer-Aufstellung fielen die Papiere der Rigi Bahnen mit einem Kursrückgang von 5.6% auf, dies trotz des anfangs Jahr publizierten Besucherrekords im Jahr 2017. NZZ verloren 2.6%. EW Jona Rapperswil und WWZ gingen um 1.4% respektive 0.3% zurück.

Mit einer Avance von fast 4% standen Weisse Arena zuoberst auf der Gewinnerseite, gefolgt von Plaston Holding (+2.2%), Thermalbad Zurzach (+2.1%) und Thurella mit einem Plus von 0.7%. Weder zu den Gewinnern noch zu den Verlierern gab es aktuelle Neuigkeiten.

Verschiedene KMUs legten ihre Geschäftszahlen vor. Die Schilthornbahn verzeichnete 2017 mit einer Zunahme von 7.7% auf 4.71 Mio Passagiere einen neuen Gästerekord. Im Winter stiegen die Frequenzen um 11% auf 2.64 Mio Passagiere und im Sommer gab es ein Plus von 4.2% auf 2.07 Mio.

Das Grand Casino Baden steigerte erstmals seit 2012 seinen Umsatz. Dieser stieg 2017 um 1.3% auf CHF 60.4 Mio . Auch die Besucherzahlen legten zu, um 4.4% auf 346'000 Gäste.

Bei der Schweizer Zucker AG sank im Geschäftsjahr 2016/17 der Umsatz auf 193.6 Mio von CHF 202.1 Mio. Gemäss im aktuellen Aktionärsbrief veröffentlichten ersten Eckdaten konnte dank der Auflösung von stillen Reserven ein Gewinn von CHF 0.1 Mio erzielt werden.

Der Energiekonzern Repower teilte derweil mit, dass er eine ausstehende Anleihe teilweise zurückkaufen wolle. Für das zu 2.375% verzinste Papier mit Laufzeit Juli 2022 legt Repower ein Angebot für den vorzeitigen Teilrückkauf im Umfang von maximal CHF 50 Mio vor. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von CHF 115 Mio. Repower wird den Gläubigern eine Zahlung in der Höhe von 106.75% des Nominalwerts plus Marchzinsen anbieten. Das Angebot endet am 24. Januar 2018.

Wochennews

