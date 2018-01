Innenminister de Maizière kann aufatmen - zumindest teilweise: Die Asylzahlen sind im vergangenen Jahr gesunken. Doch zentrale Probleme bleiben. Was der Minister und das Flüchtlingsamt BAMF noch anpacken müssen.

Die Flüchtlingskrise ist nach Ansicht von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) noch nicht ausgestanden. "Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat schnell und gut gearbeitet, die Hauptprobleme sind im Griff, aber es bleibt noch viel zu tun", sagte der CDU-Politiker am Dienstag bei der Vorstellung der Asylzahlen für das abgelaufene Jahr. So sei es zwar gelungen, den Antragsstau weitgehend abzubauen, dafür sei die Welle aber bei den Gerichten angekommen. Sollten Union und SPD sich für Koalitionsverhandlungen entscheiden, werde auch über die Frage zu reden sein, wie sich die Klageverfahren weiter beschleunigen ließen. Auch bei den Integrationskursen gebe es noch Verbesserungsbedarf.

Im Jahr 2017 registrierten die Behörden 186.644 neu eingereiste Asylsuchende - deutlich weniger als in den Vorjahren. 2016 waren 280.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, 2015 sogar 890.000. Allerdings liegen die Zahlen damit immer noch höher als im Durchschnitt der Jahre vor 2015. Das Migrationsamt BAMF hat im abgelaufenen Jahr über gut 603.000 Asylanträge entschieden. Schob die Nürnberger Behörde zu Beginn des vergangenen Jahres noch 433.719 offene Verfahren vor sich her, waren es zum Jahresende nur noch 68.245.

Über im Jahr 2017 gestellte Asylanträge wurde im Schnitt in gut zwei Monaten entschieden. "Das ist auch in Europa ein Spitzenwert", sagte de Maizière. Durch verbliebene komplizierte Altfälle ist die durchschnittliche Verfahrensdauer aber auf 10,7 Monate gestiegen. Zu den Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden zählen, wie auch in den Vorjahren, Syrien, Irak, Afghanistan und Eritrea. Auf Platz fünf der Asylstatistik rangiert die Türkei.

BAMF-Präsidentin Jutta Cordt wies Vorwürfe zurück, das höhere Tempo bei der Antragsbearbeitung gehe zu Lasten der Flüchtlinge. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...