Der Anbieter von Photovoltaik-Heimspeichern will nun auch den spanischen Markt erobern. Dazu schloss Sonnen einen Vertrag mit dem spanischen Installateursnetzwerk We Batt Energia.Die Sonnen Gruppe will ihre Photovoltaik-Heimspeicher künftig auch in Spanien verkaufen. Mit dem dort ansässigen Unternehmen We Batt Energia habe das Allgäuer Unternehmen die Abnahme einer dreistelligen Anzahl seiner Sonnenbatterien im ersten Quartal vereinbart, hieß es am Dienstag. Nach Deutschland und Italien verfügt Spanien nach Ansicht von Sonnen über mit das größte Potenzial für Lösungen bei erneuerbaren Energien ...

