Aldi Süd hat einen Facebook-Post der Satire-Seite Postillon geteilt. Darin ging es um einen Text, in dem behauptet wird, Aldi expandiere nach Süd- und Nordkorea. Bei einigen Facebook-Nutzern warb Aldi sogar mit dem Post.

Das Social-Media-Team von Aldi hat Humor. Zumindest sehen das wohl einige Facebook-Nutzer so. Mit einem Werbe-Post in dem sozialen Netzwerk hat das Unternehmen nun versucht, sich auch bei Fans des Humors der Satire-Seite Postillon beliebt zu machen. Der hatte getitelt: "Passende Gebietsstruktur: Aldi expandiert nach Nord- und Südkorea.".

Aldi Nord solle den Markt in Nord-, Aldi Süd in Südkorea erobern. Im Facebook-Post dazu hieß es schlicht: "Klingt fair." Es sei den Chefs der beiden Unternehmen in diesem Fall sehr leicht gefallen, sich zu einigen, heißt es in dem Artikel in fiktiven Zitaten. Zudem seien Nordkoreaner "außerordentlich hungrige Kunden". Der Artikel verbreitete sich rasant in den Sozialen Netzwerken: Auf den Beitrag hatten bei Facebook bis Dienstagmittag bereits 28.640 Personen reagiert. Er wurde über 3.430 Mal geteilt und über 1.170 Mal kommentiert.

Doch die schlagfertige Antwort von Aldi Süd ließ nicht lange auf sich warten: "Wenn der Postillon schon streng geheimes Insiderwissen veröffentlicht, können wir die Katze ja jetzt auch ganz aus dem Sack lassen...", hieß es auf der Facebook-Seite von Aldi Süd am Freitag dazu. Mit diesen Worten veröffentlichte das Unternehmen den Postillon-Post auch auf der Aldi-Süd-Facebookseite - und erntete dafür vor allem Lob: "Humor habt ihr ja, Team Aldi!", kommentierte einer der Facebook-Nutzer etwa. "Grundsätzlich greifen wir auf unserer Facebook-Seite ...

