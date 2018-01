Zürich - Zu einem attraktiven Preis rund um die Welt mobil Surfen, das ist die Ansage von Qynamic. Realisiert durch das weltweit erste voll digitalisierte Onboarding mit einer Mobile App, "anyone - anytime - anywhere". Hohe Roaming Rechnungen und mühsamer Papierkram gehören definitiv der Vergangenheit an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt.

Qynamic, ein im März 2017 gegründetes Schweizer Start-up, lanciert den weltweit mobilen high-speed Internet Zugang Q-Travel. Er ist einfach, günstig und erfordert keine vertragliche Bindung. Reisen durch verschiedene Länder mit ununterbrochener Konnektivität ist mit der einzigartigen Q-SIM einfacher denn je.

Q-Travel ist die Antwort auf die weltweit steigende Nachfrage nach mobilem Internetzugang. Qynamic überzeugt mit einfachen, transparenten und innovativen Produkten zu einem attraktiven Preis. Basis des weltweit vertriebenen Q-Travel bilden die Qynamic App und die Q-SIM inklusive eines initialen Datenpakets. Bei grösserem Datenbedarf stehen weitere Datenpakete, sogenannte Q-TopUps in der Mobile App zur Verfügung.

