Nach Auswertung der Analysten sind im vergangenen Jahr hierzulande die Investitionen in Photovoltaik, Windkraft und andere saubere Technologien um 26 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar gesunken. Die weltweiten Investitionen stiegen dagegen leicht auf 333,5 Milliarden US-Dollar und wurden vor allem vom Photovoltaik-Zubau von 53 Gigawatt in China getrieben. Im vergangenen Jahr haben die globalen Photovoltaik-Investitionen bei 333,5 Milliarden US-Dollar gelegen. Dies ist ein Anstieg von drei Prozent gegenüber 2016 und der zweithöchste Betrag aller Zeiten, wie die Analysten von Bloomberg New Energy ...

